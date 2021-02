Di Stefano: “Il Milan crede allo Scudetto” | Serie A News

Di Stefano sulla lotta per il titolo: “Il Milan c’è”

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo aver ottenuto i tre punti contro il Bologna. “Il Milan c’è e lo ha dimostrato ancora una volta. La strada è lunga ma adesso i rossoneri credono veramente allo scudetto. Anche se contro il Bologna ci sono state delle amnesie sul finale di gara, il Milan ha una sua identità, gioca bene e spesso vince”.

Ha anche parlato di come possono crescere i rossoneri con il recupero di alcuni giocatori. “Il prossimo passo dovrà essere quello di crescere a livello psicologico perché non tutte le gare possono essere dominate. Servirà sangue freddo anche nei momenti più complicati. Il Milan si gode la continua crescita, affidandosi a Donnarumma, Leao e Romagnoli. In attesa delle versioni migliori di Mandzukic, Rebic, Krunic, Bennacer, Hernandez e Calhanoglu”.

