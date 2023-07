Di Natale: “Tonali via dal Milan? I tempi sono cambiati…”

Le parole di Antonio Di Natale su Sandro Tonali

"Ognuno di noi ha la sua storia: io ho sempre detto che a Udine stavo bene. Per me è una famiglia, ci sono stato 12 anni, per me i più belli per me quando giocavo a calcio. Ma adesso sono cambiati anche un po' i tempi, adesso purtroppo ci sono i procuratori, le società che hanno bisogno di far cassa. È arrivata un'offerta per un giocatore così importante come Tonali e il Milan ha accettato".