Di Napoli: “Scudetto? Milan favorito, ha il calendario migliore”

L'ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Il Milan, a suo avviso, è favorito perché ha il calendario migliore

L'ex calciatore Arturo Di Napoli ha parlato della corsa scudetto in Serie A. Il Milan, a suo avviso, è favorito perché ha il calendario migliore. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Anche il Napoli, quando ha perso col Milan, lo davamo fuori dai giochi e invece ha avuto una grande reazione. Credo che sia un campionato particolare, avvincente, dove ogni partita non è mai facile. E' tutto aperto ancora, ma il calendario dei rossoneri è migliore ad essere sinceri". Le Top News di oggi sul Milan: ritorno di fiamma per il vice Theo, la Nazionale contatta Stefano Pioli