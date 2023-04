Di Napoli: “Il Milan deve approfittare dell’assenza di Osimhen”

Arturo Di Napoli, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match tra gli azzurri e il Milan, soffermandosi su Osimhen

Sull'assenza di Osimhen: "Sicuramente per il Napoli è un'assenza pesante, perché nell'economia del gioco è importante e il Napoli ne risentirà. Il Milan dovrà approfittarne. Credo che quest'anno il Napoli abbia comunque qualcosa in più e credo che Spalletti mettendo Simeone avrà un ripiego giusto".

Sulle armi del Milan per impensierire il Napoli: "In questo momento, al di là della classifica, lo stato di forma del Napoli dice che è favorito, anche nettamente".

Sugli effetti della partita in vista della Champions:"Queste sfide non sono mai banali, l'atmosfera che ti dà la Champions è altra cosa però. Inconsciamente si dà qualcosa in meno in campionato rispetto a certe sfide di Coppa. L'adrenalina che ti dà la Champions non si può paragonare".