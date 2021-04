Di Marzio: “Saelemaekers terzino? Boban mi disse che…” | News

Le ultime notizie sul Milan. Gianluca Di Marzio ha raccontato un curioso aneddoto legato alla posizione da terzino di Saelemaekers

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato della posizione da terzino destro di Saelemaekers, raccontando un aneddoto legato anche a Boban. "Pioli avrà apprezzato le capacità del belga di essere migliorato dal punto di vista tattico. Quando il Milan lo prese, Boban disse che avrebbero cercato di lavorare per farlo giocare come esterno basso, intravedevano un futuro in questo ruolo".