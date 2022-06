Di Marzio: “Rinnovo Maldini e Massara? Questione di poteri e di deleghe”

A fare il punto della situazione è Gianluca Di Marzio nel corso di 'Calciomercato - L'originale' su 'Sky Sport': "Visto che abbiamo parlato dell’entusiasmo dell’Inter è giusto parlare anche della preoccupazione dei tifosi del Milan per quanto riguarda i rinnovi di Maldini e Massara, che non sono arrivati neanche oggi. Domani scadono i contratti, domani a mezzanotte Maldini e Massara saranno "disoccupati" se non arriverà l'annuncio della firma: una situazione paradossale per i tempi più che per la sostanza, alla fine tutto si concluderà perché gli stessi protagonisti non credono qualcosa di diverso, ma è una tempistica che mette in difficoltà gli stessi dirigenti nel condurre trattative. I due uomini di mercato rossoneri non ne fanno una questione economica, quanto di poteri e di deleghe: altre 24 ore per la fumata bianca". Milan, le top news di oggi: Raspadori torna di moda. Vocalelli in esclusiva.