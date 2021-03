Di Marzio: “Napoli più brillante, Milan squadra tonica” | News

Le parole di Gianni Di Marzio su Milan-Napoli

Gianni Di Marzio, intervenuto durante il programma ‘Giochiamo d’anticipo’ su Canale 21, ha parlato del big match di domenica sera tra Milan e Napoli. “Il Napoli mi è sembrato più brillante nelle ultime partite, prima si sono visti molti errori individuali e di reparto. Il trascinatore in questo momento è Insigne, ha la leadership di questo gruppo. Ho visto il Milan contro lo United, mancavano diversi titolari, ma la squadra era tonica, aggressiva e ben messa in campo. I rossoneri sono la grande rivelazione della stagione per continuità rispetto alla scorsa stagione, Ibrahimovic è stato determinante portando carisma e la sua personalità”. Ecco le scelte di Pioli per la gara tra Milan e Napoli.