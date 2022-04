Di Marzio: “Milan, ancora nessuna firma per Origi. Sul futuro di Ibra…”

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha espresso il suo pensiero in merito ai possibili movimenti di mercato del Milan

Nonostante le voci sul possibile cambio di proprietà siano sempre più insistenti, il Milan pensa non solo al campo ma anche alle possibili operazioni di mercato. Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha rilasciato delle dichiarazioni sui possibili colpi in entrata dei rossoneri. Questo il suo intervento: "Ibra ha detto che deciderà lui quando smettere, vedremo se andrà avanti con il Milan oppure no. C'è una trattativa molto avanzata per Origi, ancora nessuna firma, ma c'è la volontà di chiudere per un giocatore importante a parametro zero. Poi, in base a cosa deciderà di fare Ibrahimovic, il Milan valuterà se fare o meno un investimento importante in attacco su giovane che possa garantire anche un determinato futuro".