Di Marzio: “Milan e Napoli non mollano, giocano all’inglese”

L'ex allenatore Gianni Di Marzio ha elogiato le prestazioni messe in campo da Milan e Napoli nelle prime giornate di Serie A

L'ex allenatore Gianni Di Marzio ha elogiato le prestazioni messe in campo da Milan e Napoli nelle prime giornate di Serie A. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Le milanesi mi danno affidamento. Milan e Napoli hanno dimostrato di non mollare, giocano con intensità, all'inglese". Intanto ecco le probabili formazioni di Milan-Venezia: grandi novità per Pioli