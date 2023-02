Di Marzio: “Leao sa che la scelta migliore è il Milan, è amato da tutti”

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato una lunga intervista in merito a quello che potrà succedere in estate

Intervenuto ai microfoni della pagina ChiamarsiBomber, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha toccato tanti temi, soffermandosi su quello che potrebbe succedere in estate tra il Milan e Rafael Leao . A sua detta il giocatore e il club andranno avanti insieme perchè il lusitano ha capito che la scelta migliore è quella di rimanere in rossonero. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Gianluca Di Marzio

Sulla situazione di Leao al Milan: “Prevedo un rinnovo, non so quale saranno le condizioni contrattuali e il valore della clausola. Sicuramente c’è l’intenzione da ambedue le parti di continuare insieme. Se non ci fosse stata la spada di Damocle dello Sporting, Leao avrebbe già rinnovato. Però vista la situazione, l’attaccante sta cercando di monetizzare quanto più possibile dal rinnovo. Anche lui sa che rimanere al Milan è la scelta migliore perché è amato e considerato da tutti. Inoltre, ha capito che il Chelsea non lo voleva davvero altrimenti, visti tutti i soldi spesi a gennaio, avrebbe presentato una mega offerta anche per lui”.