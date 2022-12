Di Marzio: “Giroud? L’Intenzione del Milan è quella di rinnovare il contratto”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato di alcuni rinnovi in casa Milan. In particolar modo, l'esperto di mercato ha rilasciato delle novità sul futuro di Olivier Giroud, il cui contratto è in scadenza a giugno. Secondo Di Marzio, a fine 2022 ci sarà il primo appuntamento per capire le condizioni sulla possibilità di rinnovare. Le parti ancora devono parlarsi ma l'intenzione del Milan è quella di prolungare il contratto dell'attaccante francese. Milan, in Germania sicuri: "Leao non vuole rinnovare".