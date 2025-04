Di Marzio: “DS Milan? Nuove riflessioni. Conceicao non resterà, ecco perché”

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan, del futuro di Conceicao e del possibile nuovo direttore sportivo rossonero: "Conceicao può restare? Io non credo, sinceramente. Perché penso che il Milan voglia partire con un nuovo ciclo, voglia partire con un progetto diverso. Detto che prima si sceglierà il Direttore Sportivo. Il DS? Non è stato ancora scelto. Tare è stato incontrato settimana scorsa per 5 ore, poi non ci sono stati nuovi contatti con lui".