Di Marzio: “De Ketelaere? Questa può essere l’occasione per fare bene”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Gianluca Di Marzio ha parlato di Charles De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni: "Ci sta la presenza da titolare. Nelle ultime gare è sempre entrato, ma è anche vero che con 20/18/15 minuti a disposizione è difficile per lui ad incidere. È vero che in quei pochi minuti che ha giocato nelle ultime gare ha sempre avuto l’occasione per far gol, però una gara dall’inizio ad un mese di distanza dall’ultima volta con dei segnali che stanno arrivando… potrebbe sbloccarlo. Magari anche farlo giocare dall’inizio per 2/3 partite consecutive, anche se è vero che ci sono delle gerarchie e c’è chi sta facendo meglio di lui. Questa può essere l’occasione e l’avversario giusto per fare bene". Milan, tre assenze importanti contro la Fiorentina: la probabile formazione.