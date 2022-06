Di Marzio: “Botman, Fernandez e Renato Sanches aspettano il Milan”

Intervenuto durante 'Calciomercato- L'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato del Milan e dei movimenti in entrata di mercato. Queste le sue dichiarazioni: "In attesa della firma di Maldini e Massara, il Milan mantiene un fascino importante. I giocatori stanno aspettando il Milan: Botman aspetta il Milan e ha detto no al Newcastle. Fernandez, sul quale c'è il Wolverhampton e il Benfica, vuole aspettare ancora qualche giorno il Milan. Anche Renato Sanches, per capire se il Milan troverà l'accordo con il Lille. Adesso il Milan dovrà formalizzare il rinnovo di Maldini e Massara e decidere su quali calciatori andare". Milan, le top news di oggi: Rebic e Saelemaekers ai saluti. Maldini-Gazidis, rapporti tesi >>>