Di Marzio: ‘Allegri ha preferito tenere Szczesny dicendo no a Donnarumma’

Secondo Gianluca Di Marzio, Massimiliano Allegri ha detto no a Gianluigi Donnarumma: il tecnico livornese preferisce Szczesny

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha rivelato un curioso retroscena riguardo la vicenda Donnarumma. Ecco cosa ha detto il noto esperto di calciomercato. "Massimiliano Allegri ha fatto una scelta coraggiosa e rischiosa dicendo no a Gianluigi Donnarumma. Allegri ha detto che il titolare alla Juventus è Wojciech Szczesny perché lo ritiene fra i primi 4 portieri più forte del mondo. Donnarumma non era facile da inserire nella Juventus perché Szczesny ha ancora 3 anni di contratto, perciò non potevi nemmeno pensare di prendere l'ex Milan e alternarlo con il polacco. Per questo motivo Allegri ha preferito tenere Szczesny, rinunciando alla possibilità di prendere Gigio a parametro zero".