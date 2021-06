Mercato Milan – SportMediaset: “Giroud, c’è l’apertura del Chelsea” | News

Secondo le ultime indiscrezioni, Giroud potrebbe approdare al Milan: il Chelsea avrebbe dato il via libera per il trasferimento al francese

Una telenovela senza fine quella che riguarda la trattativa tra il Milan e il Chelsea per Olivier Giroud. Nei giorni scorsi l'attaccante francese sembrava ad un passo dai rossoneri, poi la notizia che nessuno si aspettava. L'ex Arsenal, fresco vincitore della Champions League, come ormai è ben saputo da tutti ha rinnovato di un altro anno il suo contratto con i 'blues'. Un rinnovo che, però, potrebbe non mettere il bastone tra le ruote al 'Diavolo'. Infatti, stando a quanto riportato da SportMediaset, proprio il club presieduto da Roman Abramovich sarebbe disposto a liberare gratis Giroud. Che stia per arrivare (finalmente) la puntata finale della telenovela? Novità anche sul fronte Brahim Diaz.