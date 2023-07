Di Marzio: “Accordo raggiunto tra PSG e Galatasaray per Icardi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra PSG e Galatasaray per Mauro Icardi: "PSG e Galatasaray hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi. Dopo il prestito della scorsa stagione, l’argentino passerà in Turchia per 10 milioni di euro. L’ex Inter firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 a 10 milioni di euro netti a stagione più bonus".