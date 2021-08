Di Maria: “Cristiano Ronaldo morirebbe dalla voglia di giocare al PSG”

Ángel Di Maria pensa che Cristiano Ronaldo giocherebbe volentieri al PSG assieme ai tanti campioni presenti nel club francese

Il Paris-Saint Germain sta pensando a Cristiano Ronaldo per portare avanti la sua campagna acquisti faraonica e Angel Di Maria ha parlato di questo trasferimento. I due si conoscono e sono amici dai tempi del Real Madrid e potrebbero ritrovarsi anche a Parigi in futuro.

In un'intervista a Tyc Sports, Di Maria ha speso parole al miele per il PSG, svelando che, secondo lui, Cristiano Ronaldo sarebbe entusiasta di giocare in una squadra del genere, piena di campioni. Ecco le sue parole: "Ronaldo morirebbe dalla voglia di essere qui al Paris Saint Germain. La qualità e la quantità di calciatori che ha il Psg è qualcosa di unico. Difficile trovarli in altri club e i grandi giocatori, vogliono sempre stare con i migliori".