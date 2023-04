Di Lorenzo: “Col Milan brutta prestazione. In Champions sarà diverso”

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sconfitta rimediata contro il Milan

All'indomani della rotonda sconfitta rimediata contro il Milan , il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il capitano azzurro ha riconosciuto la brutta prestazione sua e dei suoi compagni, sottolineando però come in Champions League sarà tutta un'altra storia. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giovanni Di Lorenzo su Napoli-Milan

Sul match: "E' stata una brutta prestazione, non si è visto il solito Napoli e ora col mister rivedremo gli errori per migliorare in vista della prossima partita".