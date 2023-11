Di Livio: “Il Milan ha buttato via partite incredibili. Su Pioli …”

Angelo Di Livio, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'inizio di stagione del Milan di Stefano Pioli

Angelo Di Livio , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW' soffermandosi sull'inizio di stagione del Milan di Stefano Pioli . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Angelo Di Livio sul Milan

"Vedendo le ultime partite fuori casa, posso dire che ha buttato via partite incredibili. C'è da migliorare l'approccio nel secondo tempo perché con 4 punti in più forse stavamo parlando di altro. Mi piace moltissimo ciò che sta facendo Pioli, quando guardo il Milan mi piace vederlo giocare. A volte sbagliano, ma ci sta".