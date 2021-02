Di Gennaro: “Roma-Milan più decisiva per i rossoneri. Vi spiego” | News

Roma-Milan, le parole di Di Gennaro

L’ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Marcanà. Di Gennaro ha parlato di Roma-Milan, gara che si giocherà domenica prossima.

Su Dzeko titolare: “Dzeko è stato recuperato pienamente, se sta bene e gioca da Dzeko è un campione. Non per niente la Juve gli ha fatto la corte in estate, così come l’Inter lo scorso anno. Io credo che Dzeko debba giocare col Milan ma è importante avere due attaccanti così per una squadra forte come la Roma che punta alla Champions. Dzeko, se sta bene, è metà squadra e fa la differenza. E in questa seconda parte campionato può fare la differenza. Poi a fine stagione magari le strade si divideranno”.

Per chi sarà più decisiva Roma-Milan?: "Forse più per il Milan, visto che fino a due domeniche fa erano in testa e ora si giocano una fetta importante per rimanere tra le prime quattro, che vuol dire investimenti e tanto altro. Sarà una partita importante, anche per la Roma, che con le grandi per ora non ha brillato troppo. Se dovesse perdere altri punti dall'Inter sarebbe difficile recuperare".