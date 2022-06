Di Gennaro: “Pogba e Di Maria alla Juve? Non bastano, Milan e Inter davanti”

Il commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato dei possibili acquisti di Paul Pogba e Angel Di Maria da parte della Juventus. Due calciatori che permetterebbero ai bianconeri di ritornare in pole per lo scudetto? Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

"Non bastano. Chiellini è andato via, poi non si sa cosa accadrà con De Ligt, quindi dietro qualcosa andrà fatto. Anche sui terzini c'è da migliorare molto. Certo, rientrerà Chiesa ma dopo un crociato servirà tempo. Pogba deve ritrovare continuità, poi davanti ha solo Vlahovic. Di Maria è un investimento a brevissimo termine. Inter e Milan per me sono ancora avanti". Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.