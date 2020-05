Di Gennaro: “Pensavo che Boban e Maldini rilanciassero il Milan …”

MILAN NEWS – Antonio Di Gennaro, ex calciatore in Serie A e nello staff rossonero nel 2001, all’epoca del tecnico turco Fatih Terim, ha parlato di quanto successo nelle ultime ore in casa Milan con la polemica tra Paolo Maldini e Ralf Rangnick. Queste le dichiarazioni di Di Gennaro:

“Pensavo che Maldini con Zvonimir Boban potesse rilanciare il Milan. Quando lui e Boban si sono esposti, dovevano arrivare i risultati. Marco Giampaolo non si è dimostrato all’altezza. La società ora ha scelto Rangnick. Sono mancate delle idee vere, oltre ai dirigenti”.

“L’esperienza crescerà, sia nella comunicazione ma anche nella visione completa da dirigente. Maldini non ne esce bene da questa vicenda”, ha concluso Di Gennaro. RANGNICK, INTANTO, PENSA GIÀ A CHI PORTARE NEL SUO STAFF IN ROSSONERO >>>