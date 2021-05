Di Gennaro: “Milan, prendi De Paul e Vlahovic. Donnarumma deve restare”

Le ultime notizie sul Milan. Antonio Di Gennaro ha fatto il punto sul mercato del Milan, indicando come dovrebbe agire la società

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', l'ex calciatore e attuale telecronista, Antonio Di Gennaro, ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole. "Il Milan deve prendere De Paul e valutare il discorso portiere. Chi non vuole rimanere deve andare via. Poi serve un attaccante giovane e forte alla Vlahovic. Bisognerebbe far rimanere anche Donnarumma. Deve crescere Tonali, pagato tanto e che si è visto poco". Milan, ecco Maignan: cifre e dettagli dell'operazione >>>