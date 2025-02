Di Gennaro: “Leao e Theo Hernandez? Irriconoscibili. Ci penserei a…”

Intervistato a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato contro il Bologna: "Non sarà facile, Italiano sta facendo un grande lavoro, ha creato gioco, identità, risultati. Non sarà facile per il Milan che è indecifrabile quest'anno. Vedo giocatori come Maignan, Leo e Theo che quest'anno fanno delle cose incredibili, però usciti dalla coppa se non arrivano quarti è un'annata fallimentare. Sarà una bella partita".