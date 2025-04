Di Gennaro: “L’Atalanta? Può vincere contro il Milan. Per il quarto posto…”

Intervenuto a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato della corsa al quarto posto e dell'Atalanta, prossimo avversario del Milan in campionato: "Juventus e Atalanta favorite per la corsa Champions? Dovrebbero proprio franare in maniera netta. Con Tudor la Juve ha ricominciato a giocare a calcio, si gioca più in verticale. E l'Atalanta è tornata quella che conoscevamo. Dovrebbero fare un filotto negativo queste due, per me sono le favorite. Il Bologna forse è l'unica che può rimanere ma deve pedalare forte. L'Atalanta però può andare a vincere a Milano contro questo Milan".