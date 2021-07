Di Gennaro: “Kessie? Il Milan deve insistere. E’ fondamentale”

Antonio Di Gennaro, in collegamento con TMW Radio, ha parlato di Franck Kessie, centrocampista del Milan. Ecco cosa ha detto

L'ex giocatore Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di Gennaro si è soffermato sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan: "Devono insistere, è un giocatore fondamentale e l'ha dimostrato in questo anno e mezzo. Che fosse forte si vedeva già nell'Atalanta, ma nel Milan si è perfezionato sul modo di stare in campo. Non possono sbagliare, come secondo me non hanno sbagliato con gli altri: da capire com'era stata articolata la trattativa Donnarumma, mentre con Calhanoglu ballava un milione, eppure lui dovrebbe ringraziare il Milan. Penso che con Kessie troveranno una soluzione, anche perché è perno del centrocampo milanista. Secondo me, comunque, al Milan stanno lavorando con la giusta mentalità, penso a Tonali che si è decurtato l'ingaggio".