Di Fusco: “Scudetto? Napoli avvantaggiato. Su Gattuso come ct vi dico…”

Intervistato da Radio Napoli Centrale, Raffaele Di Fusco ha parlato così del Napoli di Antonio Conte in vista della lotta scudetto: "Napoli avvantaggiato rispetto alle altre. Ad oggi, di fatto, non possiamo dire le distanze tra le squadre. Anche perché, da quanto sembra, anche il Napoli cambierà molto. Il Napoli, almeno sulla carta, sarà un po’ avvantaggiato, visto che non ha cambiato allenatore. Le altre, invece, hanno cambiato la loro guida tecnica".

Di Fusco: "Scudetto? Il Napoli di Conte è avanti. Alla Nazionale serve questo..."

Infine, l'ex portiere ha concluso con un pensiero di Gennaro Gattuso come ct dell'Italia: "Gattuso? Lo conosciamo, può dare una scossa ma ha preso una brutta gatta da pelare. Abbiamo una buona Nazionale, ma non Mondiale. Poi, magari, Spalletti non ha trovato la chiave giusta: essere un ottimo allenatore di club non vuol dire che tu possa essere un grande CT. La Nazionale non si rifiuta mai, soprattutto per i tuoi compagni di squadra. Gianfranco Zola mi ha detto che qualcosa per i giovani la stanno facendo".