Di Chiara: “Il Milan sta crescendo grazie a Ibrahimovic”

ULTIME NEWS MILAN – Alberto Di Chiara, ex calciatore e opinionista, ha parlato del momento positivo del Milan e del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Ecco il suo pensiero affidato ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Sta crescendo, ci voleva poco vista la situazione iniziale. ha preso un giocatore di grande personalità come Ibrahimovic, che sta facendo la differenza. Questo però la dice lunga sul livello del calcio italiano. Forse mancano ancora questi giocatori così in Italia”. Intanto il Milan smentisce di aver firmato un precontratto con Ralf Rangnick per l’anno prossimo, continua a leggere >>>

