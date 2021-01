Di Capri: “Stretta di mano a Sanremo tra Ibra e Lukaku” | News

Peppino Di Capri: “Propongo stretta di mano tra Ibra e Lukaku a Sanremo”

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il cantante Peppino Di Capri ha parlato dello scontro tra Lukaku e Ibra. Il numero 11 rossonero, come ben si sa, sarà presente a tutte le serate del festival di Sanremo, ma lo scontro con l’attaccante dell’Inter ha messo in cattiva luce l’immagine dello svedese. “Intanto mi auguro che Ibra non si metta a cantare e sono anche contro a personaggi che non c’entrano molto con la musica. Ma in ogni caso propongo la presenza di entrambi i giocatori, consigliando loro una stretta di mano o un abbraccio sul palco. Sarebbe un messaggio positivo per la gente e anche per la musica”. Infine ha anche espresso il suo pensiero sui giocatori. “Zlatan è molto forte, ma anche Lukaku lo è. Ibra ha una personalità molto forte e in campo si fa sentire. Un conto è averlo, un altro è farne a meno”.

Peppino Di Capri è un cantate e un attore italiano. Ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo vincendo quello del 1973 con il brano Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più.

