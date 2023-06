Milan, Di Canio: “Ecco come giocherà Tonali al Newcastle”

Paolo Di Canio , ex calciatore tra le altre della Lazio, ha parlato del passaggio di Tonali dal Milan al Newcastle . L'ex attaccante esperto di Premier League ha detto la sua sul possibile piano degli inglesi per il centrocampista italiano. Ecco le sue parole a Sky Sport.

"Penso che abituato a giocare nel 4-2-3-1 dovrà abituarsi. Il Newcastle ci ha visto lungo a prenderlo, sarà un titolare non fisso perchè cambierà con gli altri, poi magari mi sbaglio e tra un anno diventerà capitano e leader assoluto e non lo cambieranno mai".