Di Canio: “Milan con la difesa a 3? Pioli ha cambiato a causa di Kjaer”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato del Milan e, in particolar modo, del difensore rossonero, Simon Kjaer . L'ex calciatore ha spiegato che il cambio di modulo effettuato da Stefano Pioli è stato fatto per aiutare l'ex giocatore della Roma . Ecco le parole di Di Canio .

"Io non ci credo che ha cambiato per l'assenza di terzini, è Kjaer che non può giocare centrale nella difesa a 4, a campo aperto. La verità è che così Kjaer ha due compagni accanto e non va in difficoltà. Poi con la difesa a 3 trova situazioni diverse, ma la mia convinzione è che se deve giocare Kjaer, il Milan gioca a 3 dietro".