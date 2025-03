Di Canio: “Ma la divisa del Milan? Capisco il marketing ma ora serve identità”

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato del Milan e, in particolar modo, della quarta divisa dei rossoneri con la quale la squadra di Sergio Conceicao ha giocato nella sfida, persa, contro la Lazio in campionato per 1-2. L'ex calciatore ha contestato la scelta stilistica del Diavolo, ritenendola non andata sia al momento che alla gloriosa storia del club: "Pensando alla rappresentazione di uno stile, ma la divisa del Milan? Dalla pancia in su la maglietta del Belgio, dalla pancia in giù la maglietta del Portogallo, ma che roba è?".