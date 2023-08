Di Canio: “Loftus-Cheek al Milan può arrivare in doppia cifra di gol e assist”

Le parole di Paolo Di Canio su Ruben Loftus-Cheek

"Loftus-Cheek ha gli inserimenti nel suo repertorio. Pioli con lui e Pulisic ha trovato le caratteristiche perfette per il suo gioco. All’inglese sono mancati, anche quando ha giocato titolare, i gol e gli assist per la qualità che ha, ma in Italia credo possa divertirsi di più: ha una grande stazza ma anche grande controllo in progressione. Ha tutto per fare 8-10 gol e 8-10 assist, cosa a lui mai successa, ma al Milan con le idee di Pioli e Giroud in area per me può farlo". LEGGI ANCHE: Milan, sicuri che Loftus-Cheek sia solo il nuovo Kessié? >>>