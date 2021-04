Di Canio: “Harakiri Milan. Inter? Oggi è impossibile pensare che…” | News

Paolo Di Canio ha detto la sua sulla lotta scudetto, con il Milan che pare non abbia più la possibilità di vincere il tricolore

Paolo Di Canio, ex calciatore, direttamente dai microfoni di Sky Sport ha espresso il suo pensiero in merito alla corsa scudetto, con il Milan che sembra ormai non avere più possibilità di vincere il tricolore. Queste le parole dell'opinionista. "Il Milan ha fatto 'harakiri' con la Sampdoria. Oggi è impossibile pensare che questa Inter possa perdere il campionato". Intanto l'agente di Ilicic sta parlando con il Milan: il punto sulla trattativa.