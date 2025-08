Di Biagio: “Vlahovic via dalla Juve, un affare per chi lo prende”

Di Biagio: "Vlahovic? Credo sia il caso che lui non resti alla Juventus"

"Per quello che si è creato negli anni credo sia il caso che lui non resti alla Juve. Penso che sia un grandissimo giocatore, con un potenziale se vogliamo inespresso. Ci si aspettava qualcosa in più, penso che alla fine andrà via, e chi lo prenderà farà un grande affare. L’ingaggio è alto, ma è un ragazzo del 2000 e può esplodere in maniera definitiva.