Di Biagio: “Dispiace per Tonali e Zaniolo. Campionato? Dico Inter e Milan”

Le parole di Gigi Di Biagio

"Dispiace, c'è tanto dispiacere perché sono coinvolti due ragazzi che io ho cresciuto come Tonali e Zaniolo. So che ragazzi sono e mi dispiace tantissimo. Ci sono delle indagini in corso, vorrei scindere il discorso del calcioscommesse e delle scommesse che comunque sono un problema. Spalletti deve pensare a vincere stasera, l'altra cosa si sta allargando ed è difficile commentare. C'è tanto dispiacere, quello sì. Al di là del calcio c'è una piaga che va presa in considerazione, è un discorso che va al di là dei calciatori che comunque dovrebbero attenersi a un regolamento, c'è stata un po' di superficialità. Campionato? Inter e Milan hanno una marcia in più, il Napoli è in difficoltà, la Juventus sta facendo un discreto campionato, le romane sono un po' indietro e il resto lo vedremo. Sicuramente Inter e Milan sono partite forte".