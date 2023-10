Di Biagio: “Inter favorita per lo Scudetto. Rivali? Nessuna, neanche il Milan”

Le parole di Luigi Di Biagio sulla lotta Scudetto

"Da tre anni la rosa nerazzurra è la più forte della Serie A adesso deve vincere lo scudetto, non ci sono alternative. Principale rivale? Forse la Juve perché non ha la Champions, ma in realtà non vedo nessuna, neanche Milan e Napoli, davvero competitiva per vincere lo scudetto. Solo l’Inter può buttare via il campionato come già successo due anni fa".