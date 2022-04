Deulofeu: “Udinese-Inter? Sfida come le altre, ma per lo scudetto tifo Milan”

Gerard Deulofeu, attaccante dell'Udinese, non dimentica il suo passato al Milan e parla così della prossima gara di Serie A contro l'Inter

Gerard Deulofeu è uno dei grandi protagonisti dell'Udinese in questa stagione. Lo spagnolo, in 30 presenze di Serie A, ha segnato ben 12 gol e fornito 4 assist. Il club friulano, alla prossima partita, riceverà un'Inter reduce dalla sconfitta inaspettata contro il Bologna e rivale del Milan in ottica scudetto. Non è un mistero che l'ex Barcellona sia stato benissimo nei suoi mesi trascorsi al Milan da gennaio a giugno 2017. Un passato che non si dimentica e che non porta dubbi su quale sia la squadra preferita per la vittoria finale. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'DAZN' dopo la super vittoria esterna contro la Fiorentina.