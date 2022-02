Deulofeu: “Milan ed Everton i due club in cui vorrei finire la carriera”

Gerard Deulofeu ha dichiarato di essersi affezionato particolarmente a Milan e Everton. Due club in cui finirebbe volentieri la sua carriera

Gerard Deulofeu ha dichiarato di essersi affezionato particolarmente a Milan e Everton. Due club in cui finirebbe volentieri la sua carriera. Queste le dichiarazioni nell'intervista concessa al media Panenka: "Addio al calcio giocato? Non lo so, è ancora presto per pensarci. Con quale squadra mi piacerebbe dire addio? Ci sono squadre, come l'Everton o il Milan, a cui mi sono molto affezionato. Ma non lo so, lo vedo molto lontano, non ci ho pensato. In questo momento non è il momento di decidere, è tempo di allungare al massimo la mia buona forma, lontano dagli infortuni. Ovunque finirò non ha importanza in questo momento, ma sarà un posto che mi renderà felice, questo è certo".