Le frecciate di Dest: “Milan? Ormai è il passato. Colpe di Pioli. Le mie…”

Sergiño Dest, ex terzino rossonero, è tornato a parlare del Milan. Ecco le sue parole sul Diavolo e in particolare su Stefano Pioli

Milan ti ricordi di Dest ? L'ex terzino rossonero non ha lasciato il graffio in rossonero giocando poco e lasciando un impatto trascurabile quando chiamato in causa. Il difensore del Barcellona sta brillando col PSV . Dest ha rilasciato un'intervista a gianlucadimarzio.com, parlando del Milan e di Stefano Pioli . Ecco le sue parole.

Dest: "Vissuto momenti difficili al Milan"

"È una bellissima sensazione essere di nuovo in campo e avere più spazio. Ovviamente ho vissuto momenti difficili al Milan, ma sono contento di essere in un grande club come il PSV e di poter giocare. L'Eredivisie magari non sarà la Serie A o la Liga che sono due grandi campionati ma ho fatto un passo indietro per farne due avanti..."