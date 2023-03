Deschamps: “Per Theo Hernandez non c’è da preoccuparsi”

In vista dei prossimi impegni, il CT della Francia Didier Deschamps ha deciso di convocare diversi giocatori del Milan, da Mike Maignan a Olivier Giroud, fino a Theo Hernandez. Proprio in merito a quest'ultimo ha rilasciato alcune dichiarazioni, sostenendo come le sue condizioni fisiche siano sotto controllo e non abbia un problema muscolare. Di seguito le sue parole a riguardo.