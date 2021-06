Deschamps su Maignan: “Ha ottime qualità, in futuro sarà protagonista”

Le ultime notizie sul Milan. Didier Deschamps, commissario tecnico della Nazionale francese, ha parlato del portiere rossonero Maignan

Intervenuto ai microfoni di 'SportWeek', il Commissario Tecnico della Nazionale francese, Didier Deschamps, si è soffermato su Mike Maignan, nuovo portiere del Milan. Queste le sue parole sull'estremo difensore. "Ha ottime qualità naturali, ha fatto una grandissima stagione con il Lille. Anche se in Nazionale ha davanti due portieri importanti, in futuro avrà un ruolo da protagonista. Ha una forza fisica che gli permette di occupare molto spazio in porta, è difficile trovare spiragli. Andare al Milan non è mai una brutta scelta". Intanto Romagnoli sarebbe vicino all'addio al Milan.