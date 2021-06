Calciomercato Milan – SportMediaset: “Romagnoli verso l’addio” | News

Le ultime notizie sul mercato del Milan. Secondo SportMediaset, Romagnoli dirà addio al Milan: ecco le squadre interessante al difensore

Tottenham, Juventus e Barcellona sarebbero sulle tracce del centrale difensivo nato ad Anzio. Gli 'spurs' hanno già avviato la loro rivoluzione con l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, e l'approdo in dirigenza di Fabio Paratici e hanno puntato gli occhi proprio sul capitano rossonero. I bianconeri, invece, sono alla ricerca di un difensore che possa alternarsi con l'ormai 37enne Giorgio Chiellini. Il Milan, onde evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno, ha proposto uno scambio con Demiral ma 'la vecchia signora' cederebbe il turco solamente per monetizzare. Difficile, ad oggi, uno scambio tra le due parti. A proposito di scambi, si è parlato anche di un trasferimento al Barcellona da parte di Romagnoli, mentre al Milan arriverebbe Junior Firpo. Maldini e Massara, infatti, sono sulle tracce del terzino brasiliano per garantire a Pioli una valida alternativa all'ormai affermato Theo Hernandez.