Deschamps rassicura: “Contro la Grecia è previsto il ritorno di Maignan”

Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Telefoot' in vista del match contro la Grecia, valido per le qualificazioni ad Euro2024. L'allenatore della Nazionale transalpina ha fatto anche il punto sugli infortunati e in modo particolare sulle condizioni del portiere del Milan Mike Maignan, che dovrebbe regolarmente rientrare. Di seguito le sue parole a riguardo.