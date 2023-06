Deschamps: “Non ho voluto correre rischi per Maignan. Per la prossima…”

Didier Deschamps , Commissario Tecnico della Nazionale della Francia , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Mike Maignan , portiere del Milan , che aveva accusato un piccolo fastidio in allenamento. Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'MilanPress'.

Le parole di Didier Deschamps su Mike Maignan

"Essendo consapevole del valore dei sostituti non ho voluto correre rischi né schierando Dayot Upamecano e tantomeno Mike Maignan. Chi ha giocato al posto loro – Wesley Fofana e Brice Samba – ha celebrato il proprio debutto senza subire gol. Questo è sintomo del fatto che tutti i giocatori presenti qui sono di livello internazionale. Per quanto riguarda la prossima sfida, non ho ancora a disposizione tutte le informazioni necessarie. Data la qualità dei giocatori, avrò ampia possibilità di scelta". LEGGI ANCHE: Milan, le migliori news di mercato di oggi >>>