Desailly: “Scudetto? Il Napoli non ha la rosa per reggere. Milan, approfittane!”

Marcel Desailly, ex calciatore del Milan, ha parlato di un Napoli con grande energia, ma non da scudetto. Queste le dichiarazioni

Marcel Desailly, ex calciatore del Milan, ha parlato di un Napoli con grande energia, ma non da scudetto. A suo avviso gli azzurri non riusciranno a tenere botta psicologicamente fino alla fine. Luciano Spalletti non ha la rosa per reggere: queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.