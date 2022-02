Derby, Milito non ha dubbi: “L’Inter è superiore al Milan, vi spiego perché”

Diego Milito, ex attaccante nerazzurro, non ha dubbi su chi sia superiore tra Inter e Milan. Questa la sua spiegazione

Diego Milito , ex attaccante nerazzurro, non ha dubbi su chi sia superiore tra Inter e Milan. Questa la sua spiegazione ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': " L'Inter ha una rosa superiore e l’esperienza dell’ultimo campionato vinto. Fa tanto, credetemi: rassicura i giocatori ".

Sui derby: "È un match che guarda tutto il mondo, ecco la differenza, È una partita planetaria. E i protagonisti lo avvertono, garantito. Allo stadio l’atmosfera sarà elettrica, anche con 'San Siro' pieno solo per la metà. I tifosi sono decisivi: una volta, con Claudio Ranieri in panchina, vincemmo grazie a loro. Arrivammo alla partita male, non era un grande momento. Segnai io, 1-0 per noi". Segui con noi il live testuale del derby Inter-Milan in corso a San Siro