Derby Milan-Inter, Giroud: “Non sono invincibili, sappiamo i loro punti deboli”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato del derby contro l'Inter, valida per la 5^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sport Mediaset': “Sono carico perché giocare un derby è sempre una partita speciale sia per i tifosi che per noi. C’è una grande rivalità fra le squadre e vogliamo continuare a vincere perché se vinciamo li scavalchiamo in classifica.