Derby Milan-Inter, Ambrosini: “Sono le più forti della Serie A”

In vista della stracittadina che di fatto nella scorsa stagione ha condizionato pesantemente la lotta per lo Scudetto, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini si è così espresso ai microfoni di DAZN: "Milan e Inter sono le squadre più forti di questo campionato e credo lo abbiano dimostrato anche in questo inizio di stagione nonostante entrambe abbiano già dovuto affrontare delle battute d'arresto. Negli ultimi anni il Derby di Milano è sempre stata una partita molto aperta, il punto di vantaggio al momento ottenuto dall'Inter sul Milan non deve distrarre".